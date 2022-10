İnternetten ilaç alanlar dikkat: Her yıl bir milyonu aşkın kişiyi öldürüyor

İnternetten alışveriş vatandaşların artık günlük hayatında olmazsa olmazlarından biri haline gelirken, ilaçların da internetten sipariş verenler için kritik bir uyarıda bulunuldu.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Kazım Aykanat, ilacın mutlaka eczaneden alınması gerektiğini vurguladı. Sahte ve kaçak ilacın dünyada büyüyen bir problem olduğuna dikkat çeken Aykanat "İlacın internetten satısı söz konusu olmadığı için hepsi sahte. Çünkü içinde gerçekten etken madde olup olmadığı, ne kadar olduğu, yan etkilerinin neler olabileceği bilinmiyor. Sahte ilaç öldürüyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre ila. pazarının yüzde 10-15'i sahte ila. yüzünden ölüyor. İnternette daha çok sahte ya da kaçak kanser ve diyabet ilaçlarına rastlanıyor. Ayrıca zayıflama, horman ve performans artırıcı takviye ürünlerin başı çektiği "merdiven altı" üretimler de halk sağlığını tehdit ediyor.

Bu ilaçların bir kısmı popüler ve saygın profesörlerin önerileriymiş gibi sunuluyor.

10 İLAÇTAN BİRİ SAHTE

300 milyar doları aşan sahte ve kaçak ilaç pazarıyla ilgili, 2020'de Avrupa'da en fazla ele geçirilen sahte ürünler arasında ilacın 7. sırada olduğunu belirten Aykanat, "DSÖ'nün araştırmasına göre düşük ve orta gelirli ülkelerde dolaşan her 10 ilaçtan biri sahte. Avrupa Polis Teşkilatı, 2019'da Avrupa'ya giren sahte ilaçların Çin, Hindistan ve Singapur'dan geldiğini bildirirken, 2020'de Çin ve Türkiye'nin bu konuda başı çektiğini söyledi. Ayrıca Hindistan'da üretilen vitaminlerin yüzde 60-70'inin sahte olduğu aktarıldı. Sahte sıtma ilaçlarından her sene Afrika'da 100 binden fazla çocuk ölüyor. Gıda takviyesi ve ilaç her seviyede denetlenebilir olmalı. Denetlenmeyen her ürün en büyük zararı karaciğer ve böbreğe veriyor. Uzun dönemde vücutta birikerek organ hasarına ya da ani ölüme yol açabiliyor." dedi.

