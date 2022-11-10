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POLİTİKA

Interpol CHP’li vekilin peşinde: Türk vatandaşı mı?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın Bulgaristan’da eşiyle birlikte sahibi olduğu şirketin yaklaşık 125 bin lira vergi yükümlülüğünden kaçtığını tespit eden Interpol, Yalım hakkında Türkiye’ye mesaj gönderdi. Belçika’da da benzer faaliyetleri bulunduğu belirtilen Yalım’ın Türk vatandaşı olup olmadığı soruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Interpol CHP’li vekilin peşinde: Türk vatandaşı mı?
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım.

Bulgaristan Interpol biriminden Türkiye Europol-Interpol Daire Başkanlığına gönderilen mesajda, diplomatik pasaportu bulunan Özkan Yalım ve eşinin sahibi olduğu şirketin 13 bin 28 Bulgar levası olan yaklaşık 124 bin 424 lira miktarındaki vergi yükümlülüğünden kaçındığı belirtildi. Mesajda, bu yolsuzluğun Bulgaristan yetkili makamlarınca soruşturmaya konu olduğu belirtilerek adı geçenlerin Türk vatandaşı olup olmadıklarının tespiti istendi. Mesajda söz konusu şirketin Belçika’da da benzer işlemleri yürüttükleri, bu konunun doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bulgaristan'ın Targovishte şehrinde kendisine ait bir arsayı 600 bin Bulgar levası yani yaklaşık 300 bin Euro karşılığında sattığı iddia edilen Yalım’ın, satıştan elde edilen paranın bir kısmını yanına alarak Türkiye'ye özel aracıyla hareket ettiği sırada Hamzabeyli sınır kapısında Bulgar polisi tarafından durdurularak gözaltına alındığı iddia edilmişti. Özkan Yalım'ın diplomatik dokunulmazlığı sebebiyle Bulgar polisi tarafından üzerinde bulunan paraya el konularak ifadesi alındığı belirtilmişti.

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