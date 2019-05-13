Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İntikal sırasında dereye düşen uzman çavuş şehit oldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TUNCELİ

Tunceli'de intikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

İntikal sırasında dereye düşen uzman çavuş şehit oldu

Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda intikal sırasında dengesini kaybedip dereye düşen uzman çavuş Halik İbrahim Öztürk şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
Dereye düşen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dereye düşen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) şehit oldu.

SİLAH ARKADAŞLARI SUDAN ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA
Halil İbrahim Öztürk

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.

23 Haziranda arızayı gidereceğiz

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

​Binali Yıldırım'dan 31 Mart seçimleri yorumu.
Ateşkese sabotaj

Ateşkese sabotaj

​Rejim güçleri İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı.
Rusya ABD ile dalga geçti

Rusya
ABD ile dalga geçti

S-300 füzesi ABD'nin eline nasıl geçti?
Parayı dağıtacak

Parayı dağıtacak

Çin'den alacağı parayla ne yapacağını açıkladı.
Sıcaklıklar<br>iyice hissedilecek

Sıcaklıklar
iyice hissedilecek

​Türkiye genelinde 5 derece birden artacak.
Teröristle aynı<br>masada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
İstanbul'a<br> yatırım artacak

İstanbul'a
yatırım artacak

​AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar 303 milyar liraya ulaştı.

Dalaman'ın<br>şifresi çözüldü

Dalaman'ın
şifresi çözüldü

15 Temmuz gecesi Dalaman'da yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha güzel olacak

Daha güzel olacak

Taksim gezisi sırasında Erdoğan'dan vatandaşa anlamlı yanıt.
İlk kez<br>beş farklı noktada​

İlk kez
beş farklı noktada​

​Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı okurlarla buluşacak.
Reklamı<br>bile sahte çıktı

Reklamı
bile sahte çıktı

Afişindeki 'hacı amca', fotoğraf mankeni çıktı.
Sanatçı<br>dalkavukluk etmez

Sanatçı
dalkavukluk etmez

​Erdoğan, FETÖ sloganına destek veren sanatçılara seslendi.
Başakşehir'in umudu var

Başakşehir'in umudu var

​19 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele sezonun finali olacak.
İftara tramvayla gitti

İftara tramvayla gitti

Erdoğan, nostaljik tramvaydan halkı selamladı.
Süper Lig'e döndüler

Süper Lig'e döndüler

​Bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.