Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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20 yıl cezası bulunan zanlı, 7 yıl sonra kapısı şifreli evde yakalandı

Elazığ’da yağma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kapısında şifre olan gizlendiği evde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.