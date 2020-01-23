Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
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