Gündem Irak kuzeyinde 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık twitter hesabından duyurdu.
Bakanlık twitter hesabından duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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