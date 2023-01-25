Irak sınırında 302 km'lik hatta Pençe Kilit: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi

“Pençe Kilit Operasyonu’yla birlikte Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi” diyen Akar, şu bilgileri verdi: “Operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi.”