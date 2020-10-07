Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresi bir yıl daha uzatıldı Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresi bir yıl daha uzatıldı TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 17:46 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 18:04 DHA