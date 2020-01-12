Gündem Irakın kuzeyinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yapılan hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.
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