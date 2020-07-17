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Gündem Irakın kuzeyinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

PKK'lı teröristlere ağır darbe: Çok sayıda mühimmat imha edildi
OYNAT 00:50
PKK'lı teröristlere ağır darbe: Çok sayıda mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi' ifadelerine yer verildi.
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Karabük’te 46 günde koronavirüs vaka sayısı 427’ye yükseldi: 'Koronavirüse bitmiş gözüyle baktılar'
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Karabük’te 46 günde koronavirüs vaka sayısı 427’ye yükseldi: 'Koronavirüse bitmiş gözüyle baktılar'

Karabük'te koronavirüs salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 607 oldu. Bu süreçte 16 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 486 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. kentte, geçimini boyacılık yaparak sağlayan Recep Çolak, 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesinin ardından insanların koronavirüsü bitmiş bir hastalık olarak gördüklerini belirtti.
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CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi
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CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi

CHP’nin kurduğu ve yıllardır fonladığı Halk TV, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl bir diktatör olduğunun anlatıldığı röportajı yayından kaldırdı. PKK ve diğer sol eğilimli terör örgütlerindeki iç infazları, baskıları ve adam kaçırmaları kaleme aldığı kitapları ile bilinen yazar Aytekin Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’ı anlattığı ‘Son Diktatör’ isimli kitap üzerine İsmail Saymaz’ın yaptığı programı sansürleyen Halk TV’nin ‘RTÜK kaygısından yayınlamıyoruz’ dediği öğrenildi. Aytekin Yılmaz, “HDP’lilerden rahatsız olmayan RTÜK, benden neden rahatsız oluyor” sözleri ile Halk TV’ye tepkisini dile getirdi. Programı sansürlü olarak ekrana gelen İsmail Saymaz ise bir açıklama yapmadı.

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