Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi

CHP’nin kurduğu ve yıllardır fonladığı Halk TV, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl bir diktatör olduğunun anlatıldığı röportajı yayından kaldırdı. PKK ve diğer sol eğilimli terör örgütlerindeki iç infazları, baskıları ve adam kaçırmaları kaleme aldığı kitapları ile bilinen yazar Aytekin Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’ı anlattığı ‘Son Diktatör’ isimli kitap üzerine İsmail Saymaz’ın yaptığı programı sansürleyen Halk TV’nin ‘RTÜK kaygısından yayınlamıyoruz’ dediği öğrenildi. Aytekin Yılmaz, “HDP’lilerden rahatsız olmayan RTÜK, benden neden rahatsız oluyor” sözleri ile Halk TV’ye tepkisini dile getirdi. Programı sansürlü olarak ekrana gelen İsmail Saymaz ise bir açıklama yapmadı.