Hava harekatı ile 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.