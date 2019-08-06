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ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatı ile 7 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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