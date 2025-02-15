Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 ve 14 Şubat'ta gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gök Vatanımızın Cesur Kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor!" denildi.
Açıklamada, "
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK’lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek!" ifadeleri kullandı.
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