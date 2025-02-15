Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:0615/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 ve 14 Şubat'ta gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gök Vatanımızın Cesur Kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor!" denildi.

Açıklamada, "
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK’lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek!" ifadeleri kullandı.
#MSB
#Kandil
#Irak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yılın ikinci faiz kararı açıklanacak! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte 2025 TCMB PPK toplantı tarihleri