Gündem Irakın kuzeyinde iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Irakın kuzeyinde iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı
(Arşiv)

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

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