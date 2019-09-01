Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

SON 24 SAATTE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM Saldırı için gelmişler