Gündem Irakın kuzeyinde terör örgütü PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Irakın kuzeyinde terör örgütü PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürdüğü bildirildi.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda son olarak ele geçirilenler arasında üç adet AT-4 tanksavar silahı, altı RPG-7 roketatar, bir Doçka makineli tüfek, bir Zagros keskin nişancı tüfeği,
iki adet 6’lı bomba atar, üç Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, iki adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, beş AK-47 piyade tüfeği ve bir tüfek bulunduğu bildirildi. Mehmetçiğin operasyonlarında ayrıca 28 adet TNT kalıbı, beş C4 patlayıcı, bir kutu amonyum nitrat, bir termal cihaz, bir termal şemsiye, iki AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bir adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, iki AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 muhtelif dürbün, iki el telsizi, bir sabit telsiz ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi bulunduğu belirtildi.

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