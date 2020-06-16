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Gündem Irakın kuzeyindeki Garada 2 PKKlı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


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