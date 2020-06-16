Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Toplu ulaşımdan kaçanların tercihi oldu: CEO da var çalışan da

Koronavirüs sonrası birçok alanda normalleşmeye başladı, şirketler de kademeli olarak ofislere dönüyor. Ancak çalışanların, şirketlerine toplu taşıma ya da servisle gitme konusunda sağlık açısından endişeleri bulunuyor.