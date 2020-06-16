Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l3ZPAWeoUu
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l3ZPAWeoUu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020