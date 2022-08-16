Gündem Irakın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Irakın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, operasyondan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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