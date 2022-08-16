Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SnxJGnqxAw
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.