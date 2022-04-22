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Gündem Irakın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu
HAKKÂRİ

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
Irakın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu
İHA tespit etti Bora vurdu

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen 'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı.

Füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili 'Bora' füzeleriyle vuruldu.

MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
OYNAT 00:53
MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.' ifadeleri kullanıldı.

Bayraktar AKINCI'nın katıldığı ilk büyük operasyon: Hedefleri böyle vurdu
FOTOĞRAF 7
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​​Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı.<br>
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​Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 724 görevde\" denildi.<br>
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"​Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! Bayraktar #AKINCI\" ifadelerini kullandı.<br>
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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şimdiye kadar 45 terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, AKINCI TİHA'nın katıldığı operasyondan görüntüleri paylaştı.
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​Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021'de yapılmıştı.<br>
Bayraktar AKINCI'nın katıldığı ilk büyük operasyon: Hedefleri böyle vurdu
Bayraktar AKINCI Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yaparak ilk büyük operasyonunu gerçekleştirdi.
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