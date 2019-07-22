Gündem Irakın kuzeyine hava harekatları 8 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör yuvaları imha edildi.
Terör yuvaları imha edildi.

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere hava harekatı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekat neticesinde 8 PKK'lı terrörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzilerinin de imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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