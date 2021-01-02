Iraklı iş adamına suikast için geldi bulamayınca korumasını öldürdü: Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye’de yatırımları bulunan Iraklı Arap iş adamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu.

NEREDE DİYE SORDU

Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli daha önce iş adamının yanında gördüğü koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner’e (50) N.H.M.’nin nerede olduğunu sordu. Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra şahıs, Taner’e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

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KORUMA HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli şahıs ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İş adamının daha öncede kendisinden para isteyen adamlar olduğu öğrenildi. Taner’in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasında

Yaşanan cinayet anı ise yine aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın korumalarla konuşup tartışması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması ve ihbar üzerine ambulansın olay yerinde gelmesi görülüyor.