GündemIraklı kadını darp ederek para ve altınlarını çaldılar
SAMSUN

Samsun haberleri: Iraklı kadını darp ederek para ve altınlarını çaldılar

Iraklı kadını darp ederek para ve altınlarını çaldılar

Samsun’da Iraklı bir kadının evine giren kimliği belirsiz şahıslar, bağladıkları kadını darp edip altın yüzük ve kolyesi ile 500 lira parasını gasp etti.

Haber MerkeziIHA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Samsun’da Iraklı bir kadının evine giren kimliği belirsiz şahıslar, bağladıkları kadını darp edip altın yüzük ve kolyesi ile 500 lira parasını gasp etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Iraklı 18 yaşındaki N.M.W adlı genç kadının eşi evde olmadığı bir sırada evine giren Irak uyruklu olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar, kollarını kablo ile bağlayıp darp ederek evde bulunan 500 lira para ile altın kolye ve yüzüğünü gasp edip kaçtılar.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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