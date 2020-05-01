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Gündem Iraktan gelen 127 Türk vatandaşı Mardinde öğrenci yurda yerleştirildi
MARDİN TÜRKİYE

Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’de öğrenci yurda yerleştirildi - Mardin haberleri

Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’de öğrenci yurda yerleştirildi

Irak’tan kara yoluyla Türkiye’ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin’de öğrenci yurduna yerleştirildi. Vatandaşların ihtiyaçları valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar yurtta 14 gün karantinada kalacak.
Vatandaşlar yurtta 14 gün karantinada kalacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliyeler devam ediyor.

Irak’taki 127 Türk vatandaşı karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Mardin Artuklu’ya getirildi. 127 Türk vatandaşı sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından Artuklu Üniversitesi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar yurtta 14 gün karantinada kalacak.

İHA


Vatandaşların ihtiyaçları valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

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