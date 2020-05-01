Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’de öğrenci yurda yerleştirildi

Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farklı böyle anlattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Denizli'ye getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşı Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı, “Orada hastalandığımızda aile hekimimizi arayıp durumu izah ediyoruz, 'ilacını iç ve evinde kal' diyor ama bizim devletimiz böyle değil. Gerek gurbetçiler olsun, gerek vatandaşlar olsun özel uçakla alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin' sözleriyle anlattı.