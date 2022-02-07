İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Reisi'nin kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.