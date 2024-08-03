İran Devrim Muhafızları: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile şehit edildi

- Devrim Muhafızları, Haniye'nin odasının dışına yakın mesafeden yaklaşık 7 kg ağırlığında başlıklı kısa menzilli bir füze atılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suikast sırasında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.
"ABD ve İsrail tasarladı"
"Bu suçun cevabını kararlılıkla alacaklar"
İran, intikamın sert olacağını ve uygun zaman, yer ve şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.
Tahran'dan çelişkili açıklamalar
Haniye'nin şehit düştüğü hain suikastten saatler sonra açıklama yapan İran, saldırının yerel saatle gece 02.00'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Devrim Muhafızları ise saldırının kısa menzilli füze ile gerçekleştirildiğini açıklayarak saldırının ülke sınırları içinden yapıldığını söylemiş oldu.