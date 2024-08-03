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İran Devrim Muhafızları: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile şehit edildi

İran Devrim Muhafızları, şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin, odasının dışından yapılan şiddetli bir patlama sonucu yaklaşık 7 kg başlığa sahip kısa menzilli bir füzeyle hedef alındığını iddia etti. Yapılan açıklamada, saldırının sorumlusu olarak ABD ve terör devleti İsrail gösterilirken, bu eyleme karşılık olarak verilecek cevabın çok sert olacağı ifade edildi. Ancak suikastten saatler sonra açıklama yapan İran, saldırının ülke sınırları dışından atılan uzun menzilli bir füzeyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Lokman Özdemir
14:40 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:57 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Haniye
İsmail Haniye
İran Devrim Muhafızları, Tahran'da suikasta uğrayarak şehit düşen Hamas lideri
İsmail Haniye
hakkında bir açıklama yaptı.

  • Devrim Muhafızları, Haniye'nin odasının dışına yakın mesafeden yaklaşık 7 kg ağırlığında başlıklı kısa menzilli bir füze atılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suikast sırasında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.


"ABD ve İsrail tasarladı"


İran Devrim Muhafızları, İsmail Haniye'nin şehit edilişini
"terör eylemi"
olarak nitelendirerek, bu saldırının
"Siyonist rejim tarafından ABD hükümetinin desteğiyle planlandığını ve gerçekleştirildiğini"
belirtti.


"Bu suçun cevabını kararlılıkla alacaklar"


Devrim Muhafızları ayrıca şu uyarıda bulundu:
"Maceracı ve terörist Siyonist rejim, bu suçun bedelini kararlılıkla ödeyecektir."

İran, intikamın sert olacağını ve uygun zaman, yer ve şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.


Tahran'dan çelişkili açıklamalar


Haniye'nin şehit düştüğü hain suikastten saatler sonra açıklama yapan İran, saldırının yerel saatle gece 02.00'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Devrim Muhafızları ise saldırının kısa menzilli füze ile gerçekleştirildiğini açıklayarak saldırının ülke sınırları içinden yapıldığını söylemiş oldu.





#İran Devrim Muhafızları
#Hamas
#Haniye
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