İran Devrim Muhafızları: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile şehit edildi

hakkında bir açıklama yaptı.

hakkında bir açıklama yaptı.

"Siyonist rejim tarafından ABD hükümetinin desteğiyle planlandığını ve gerçekleştirildiğini"

"Siyonist rejim tarafından ABD hükümetinin desteğiyle planlandığını ve gerçekleştirildiğini"

olarak nitelendirerek, bu saldırının

olarak nitelendirerek, bu saldırının

"Maceracı ve terörist Siyonist rejim, bu suçun bedelini kararlılıkla ödeyecektir."

"Maceracı ve terörist Siyonist rejim, bu suçun bedelini kararlılıkla ödeyecektir."

Devrim Muhafızları ayrıca şu uyarıda bulundu:

Devrim Muhafızları ayrıca şu uyarıda bulundu:

İran, intikamın sert olacağını ve uygun zaman, yer ve şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Haniye'nin şehit düştüğü hain suikastten saatler sonra açıklama yapan İran, saldırının yerel saatle gece 02.00'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Devrim Muhafızları ise saldırının kısa menzilli füze ile gerçekleştirildiğini açıklayarak saldırının ülke sınırları içinden yapıldığını söylemiş oldu.