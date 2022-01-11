Gündem İran Meclisi Ruhani döneminin performansını ve "kaynak israfı" iddialarını araştıracak
ANKARA

İran Meclisi Ruhani döneminin performansını ve "kaynak israfı" iddialarını araştıracak

İran Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dönemindeki cumhurbaşkanlığı kurumunun performansını ve "kaynak israfı" iddialarının araştırılmasını talep eden önergeyi kabul etti.

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Haber Merkezi AA
İran Meclisi Ruhani döneminin performansını ve kaynak israfı iddialarını araştıracak
İran Meclisi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Meclis İçişleri Komisyonu tarafından hazırlanan ve milletvekillerinin oyuna sunulan eski Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti dönemindeki cumhurbaşkanlığı kurumunun performansının soruşturulmasını talep eden önerge, 138 evet, 28 ret ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

Meclis'te kabul edilen önergeye göre, Ruhani döneminde hükümetin ekonomi ekibinin, "döviz piyasasını kontrol edebilmek için 18 milyar dolar ve 60 ton altını israf ettiği" iddiası ve Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un nükleer görüşmelerdeki rolü ve müzakerelere müdahalesinin olumsuz etkileri araştırılacak.

Önerge ayrıca Ruhani döneminde ekonomi kurumları, fabrikalar, bankalar ve "hassas ve gelir getirici merkezlere" yöneticilerin atanmasında dönemin Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlarının rolü ve yolsuzluk iddialarının da araştırılmasını öngörüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani ve dönemin hükümet yetkililerinden Meclis'in kararına ilişkin henüz bir tepki gelmedi.

Yolsuzluk suçlamalarıyla 2019'da 5 yıl hapis cezası alan Feridun, Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının ilk döneminde Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı. Feridun, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerde de İran heyetinin arasında yer almıştı.

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