Gündem İran sınırında 7 kişinin cansız bedeni bulundu
VAN

İran sınırında 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Van Valiliği, İran sınırında mülteci olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Mültecilerin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler, cesetleri kar yığınlarının arasında buldu.
Ekipler, cesetleri kar yığınlarının arasında buldu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi, İran sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen yedi 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi” denildi.

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İhbar geldi ama tipiden dolayı bölgeye ulaşılamadı

  • 8 Şubat 2020 tarihinde akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verildi. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bölgeye ulaşım sağlanamadı.

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