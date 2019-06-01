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İSTANBUL

İran sınırında terör saldırısı - Abdullah Ağar Iğdır şehit yorumu

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde yurt içinde nefes aldırmadığı terör unsurları, Hakurk'ta devam eden 'Pençe' harekatı ile de büyük darbe aldı. Operasyonlar devam ederken, bu sabah İran sınırından gelen şehit haberi ve işçi servisine bombalı saldırı olayı 'Sınırda neler oluyor?' sorusunu da beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın İran sınırı ve Karadeniz gibi yerlerdeki saldırılarıyla neyi hedeflediğini yenisafak.com'a anlattı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Terör unsurlarına operasyon düzenleyen askerlerimiz. Fotoğraf: Arşiv.
Terör unsurlarına operasyon düzenleyen askerlerimiz. Fotoğraf: Arşiv.

Türkiye, hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürdüğü terörle mücadelesini geçtiğimiz günlerde başlayan 'Pençe' operasyonuyla daha da sağlamlaştırdı.

Operasyonların devam ettiği bir dönemde İran sınırından gelen acı haber, bayram öncesinde yürekleri dağladı.

Iğdır'da meydana gelen çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 5 Mehmetçik yaralandı. Bugün bölgeden gelen bir diğer haber de dikkatlerden kaçmadı. Tarım işçilerini taşıyan servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Iğdır'da yaralanan Mehmetçikler hastanede tedavi altına alındı.

Patlamada dikkati çeken ayrıntı, olayın yaşandığı yerin askeri karakolun güzergahı üzerinde olmasıydı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, üst üste yaşanan iki olayın ardından 'İran sınırında neler oluyor?' sorusunu yenisafak.com için yanıtladı.

Amaç Türkiye'de etki üretmek

Yurt içinde terörist sayısının oldukça azaldığını ve dağ kadrosunun etki alanının iyice kısıtlandığına vurgu yapan Ağar, teröristlerin son dönemlerde aldıkları darbelerin ardından 'Türkiye'de etki üretmek' hedefiyle bu tür eylemlere yöneldiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde konsantrasyonun Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Irak ve Suriye sınırları ile sınır ötesinde olduğuna değinen Ağar, şöyle devam etti:

"Terör unsurları bu konsantrasyona karşılık olarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve hatta İç Anadolu'nun doğuya yakın yerlerinde eylemler yapmak istiyorlar.

Çünkü üzerilerinde çok ciddi bir baskı var. Bu tür eylemlerle hem üzerindeki baskıyı atmaya çalışıyor hem de tabana 'biz halen bitmedik' mesajı vermeyi hedefliyorlar.

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Bunun yanı sıra dağda eli kolu bağlanan terörist unsurların son dönemlerde sivillerin arasına karışarak eylemler yaptığına da şahit oluyoruz.

Bugün İran sınırında yaşanan hadise sadece İran üzerinden değil, hem yukarıda bahsettiğimiz bu gerçeklik üzerinden hem de Ermenistan üzerinden okunabilir. Ermenistan meselesi de bir şekilde devam ediyor ve oradan sızmalar yaşanabilir.

Sınırda nöbet tutan Mehmetçik.

Terör unsurları sadece baskıyı değil, üzerilerindeki riskleri de azaltmaya çalışıyor. Bunun yollarından biri de farklı bölgelerde eylem yapmak. Varlık ürettikleri alanlarda etki üretmeye çalışıyorlar ve bu yolla 'iddialarını' devam ettirme niyetindeler.

Bölgede çok sıkışmış bir örgütten bahsediyoruz. Her fırsatı değerlendirmeye çalışacaklardır. Kerkük'te geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarda dahi PKK izi aranabilir. Erişimin zor olduğu bu tür yerlerde eylem yapmayı tercih etmiş olabilirler."

İran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı
GÜNDEM
İran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama
GÜNDEM
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama
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