Gündem İrandan getirilenler için kritik gün yarın
ANKARA

İran'dan getirilenler için kritik gün yarın

Koronavirüsün İran'da salgına dönüşmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar 25 Şubat'ta Ankara'ya getirilmişti. Gözlem altına alınanlardan yarın son test alınıp kontrol edilecek. Testlerin negatif çıkması halinde ise gözlem altında tutulan vatandaşlar taburcu edilecekler.

Haber Merkezi AA
İran'dan getirilen yolcuları taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.
İran'dan getirilen yolcuları taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.

90 DAKİKADA SONUÇ ALINABİLEN YERLİ KİT İLE SON TEST YAPILACAK

  • Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.
Düzenli testlerle sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, sonucun negatif çıkması halinde 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla taburcu edilebilecek.

Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı.

Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.

Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
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Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
Tahran-İstanbul seferini yapan TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolculu uçak, uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle saat 10.29'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 132 kişilik yolcu içinde ateşi olan herhangi bir yolcu yok

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Uçak temiz

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi
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