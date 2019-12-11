Gündem İrandan giriş yapan terörist HDP İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürülürken yakalandı
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​İran'dan giriş yapan terörist HDP İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürülürken yakalandı

İran'dan giriş yapan terörist HDP İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürülürken yakalandı

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

HDP'li ilçe başkanı aracındaki teröristle birlikte yakalandı
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HDP'li ilçe başkanı aracındaki teröristle birlikte yakalandı
İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı. TRT'nin ulaştığı görüntüler anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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