İran'ın su ve çevre iddialarına Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten cevap geldi

Bilgiç, Türkiye'nin İran'da kum ve toz fırtınası ile hava kirliliğine neden olduğu iddialarına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

İran'da son dönemde meydana gelen kum ve toz fırtınaları kaynaklı çevre sorunlarına ve Tahran’da zirveye ulaşan hava kirliliğine Türkiye'nin inşa ettiği barajların neden olduğuna dair iddialara İran medyasında yoğun bir biçimde yer verildiğini belirten Bilgiç, konunun siyasiler tarafından da gündeme getirildiğini kaydetti.

Bilgiç, bu iddiaların bilimsellikten uzak olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kum ve toz fırtınaları büyük ölçüde doğal bir olgudur ve bu bütün çevrelerce kabul edilmektedir. Türkiye’yi ve İran’ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarıdır. Esasen bu fırtınaları, iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır."

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Bilgiç, Tahran yönetiminin yaşanan doğa olayları karşısında Türkiye'yi suçlamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına da dikkati çekerek, "Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye insani açıdan yaklaşıyor'

Türkiye'nin su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaştığının da altını çizen Bilgiç, "Türkiye, sınır aşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Bilgiç, Türkiye'nin bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin baraj politikalarını eleştirmişti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran meclisinde ülkedeki su ve çevre sorunlarıyla ilgili düzenlenen oturumda Türkiye’nin barajlar politikasını eleştiren bir açıklama yapmıştı.

Türkiye’nin bölgedeki su kaynakları üzerine baraj kurmasının İran için kabul edilemez olduğunu söyleyen Abdullahiyan, bu konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla son sekiz ayda üç kere görüştüklerini kaydetmişti.

Abdullahiyan, İran’a göre Türkiye’nin baraj yapımında teknik belirsizlikler olduğunu iddia ederek, “üç ay önce İran Dışişleri ve Enerji Bakanlığı uzmanlarından bir heyet Türkiye'ye gitti ve yakında bu konuyla ilgili uzmanların Türkiye'den İran'a gelmeleri planlanıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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OYNAT 00:36 İran’daki köyde yapılan bayram kutlaması sosyal medyanın gündeminde İran'ın Sar Agha Seyed adlı köyünde kaydedilen 'bayram' kutlaması görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan; ilk olarak düğün eğlencesi olarak başlayan ancak daha sonra kutlamaya dönüşen bu gelenekte, dik yapısıyla dikkat çeken köy evlerinin damına çıkanlar, hep bir ağızdan ilahiler okuyor.

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