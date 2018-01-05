"İran'la tehlikeli oyun"

Geçenlerde bir genç arkadaşım mesaj attı: “Hani gençlere yönelik daha çok yazı yazacaktınız? Yine unuttunuz” dedi. Sonra baktım, dünya siyaseti ve içerideki gelişmeler öyle yoğun olmuş ki, gençlere verdiğim sözü tutmaya fırsat olmamış.

Haklılar.

Bunu da biliyorum, gençlere yönelik yazdığım yazıların toplumsal faydası daha çok görülüyor. Yaş ilerledikçe fikrini değiştiren, ikna olan, karar değiştiren çok az olur. Bunun nedenlerinden biri körleşmedir. Fiziksel değil, zihinsel körleşmeden bahsediyorum.

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız: