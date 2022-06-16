Gündem Irkçılar yine istismar etti Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanı yayıldı
İSTANBUL

Irkçılar yine istismar etti: Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanı yayıldı

Zafer Partisi’nin başını çektiği ırkçılık dalgası sonrası başlatılan provokasyonlar devam ediyor. İstanbul Bağcılar’da Suriyeli gencin ölümüne neden olan ırkçı söylemler bu kez Ataşehir’de devreye sokuldu. Ataşehir’de trafik kazasında ölen 15 yaşındaki S.Ç.’nin 2 Afgan tarafından öldürüldüğü yalanı yayıldı. Ümit Özdağ yalan paylaşımların başını çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçılar yine istismar etti: Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanı yayıldı
Provokasyon sonrası bazı vatandaşlar sokağa indi.

Bazı partilerin öncülük ettiği ırkçı provokasyon hız kesmiyor. İstanbul Ataşehir’de 15 yaşındaki S.Ç.’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir mahalleyi ayaklandıran iddiaların asılsız olduğu çıktı. 15 yaşındaki S.Ç. 11 Haziran gecesi Yeni Sahra Mahallesi’nde bir otomobilin altında kalarak can verdi. Acı olaydan tazeliğini korurken provokasyon için düğmeye basıldı. S.Ç.’nin Afgan asıllı 2 kişinin saldırısına uğradığı ve saldırılardan kaçarken aracın altında kalarak can verdiği iddia edildi.

S.Ç.
S.Ç.

YİNE AYNI İSİM SAHNEDE

Kısa sürede yayılan iddianın ardından mahalleli sokağa dökülerek sokaklarda göçmen arayışına başladı, ‘mahallede mülteci istemiyoruz’ sloganları atıldı. Irkçı propagandaya öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından “Sözde insancıl özde Türk düşmanları” ifadelerini kullandı. Bu söylem ardından da daha da yaygınlık kazanarak CHP’ye yakın yayın organlarına da yayıldı.

Olay sonrası Afganların kaldığı yer ateşe verildi.
Olay sonrası Afganların kaldığı yer ateşe verildi.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

  • Ancak soruşturmada olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre S.Ç ve bazıları suç kaydı olan 4 arkadaşı, E-5 karayolu kenarındaki çimlerin üzerinde oturan Afgan asıllı 2 kağıt toplayıcısının yanına gitti. Bir süre sonra S.Ç. ve arkadaşları 2 Afgan’ın üzerine yürüdü. Onlar da karşılık verince kavga çıktı. Bu sırada kaçmak isteyen S.Ç. yoldan geçen aracın altında kalarak can verdi. Olayın ardından yayılan ırkçı söylemlerden sonra da olaylar daha da büyüdü.

2 EVİ KUNDAKLATTI

Olaydan 1 gün sonra, Ataşehir Sütçü Yolu Caddesi ve Çimen Sokak üzerinde bulunan trafik ışıklarında araç camları silen göçmenlerin kaldığı 2 metruk bina gece saatlerinde kundaklandı. İçerisinde göçmenler varken kundaklanan binalardaki eşyalarda yağmalanarak çalındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda göçmenlerin kaldığı binaları kundaklayan şüpheliler C.K., Ö.K., O.U. ve S.C.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 2 binayı kundakladıklarını ve bir televizyon alıp kaçtıklarını ve televizyonu 60 liraya sattıklarını da itiraf etti. Olayın ardın kavgaya karışan Afganistanlılardan biri taksirle adam öldürme suçundan tutuklanırken, Afganların binalarını kundaklayıp yağmalayan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Irkçı terörü: Rize'de Afgan öldürüldü, Gaziantep’te yaşlı kadını tekmelediler
GÜNDEM
Irkçı terörü: Rize'de Afgan öldürüldü, Gaziantep’te yaşlı kadını tekmelediler

Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
GÜNDEM
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.