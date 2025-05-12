Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İş adamı tehdit eden CHP'li danışmanın cezası belli oldu

İş adamı tehdit eden CHP'li danışmanın cezası belli oldu

Haber Merkezi
12:0812/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş, iş adamı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit etmişti.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş, iş adamı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit etmişti.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş’ın, iş adamı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, karar çıktı. Ustabaş, 1 yıl 8 ay ceza alırken, ruhsatlı silahına el konulması kararlaştırıldı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş hakkında, iş insanı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını verdi. Yargılama sonunda Ustabaş’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, ruhsatlı silahına da el konulmasına hükmedildi.


  • Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen silahla tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme ,Ustabaş’ın "silahı merak etti bu nedenle belimden çıkırdım. Tehdit etmedim kendisine gösterdim" savunmasını akla mantığa aykırı buldu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş, işadamı Vural Ali Yütük’e silah teşhir ederek, tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal durumun dikkate alarak, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Silahına el konulan Ustabaş’ın cezası ertelendi.


Ustabaş’ın cezaya itiraz ederek, bir üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenildi.




#CHP
#Sinop
#danışman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?