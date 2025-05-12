İş adamı tehdit eden CHP'li danışmanın cezası belli oldu

Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen silahla tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme ,Ustabaş’ın "silahı merak etti bu nedenle belimden çıkırdım. Tehdit etmedim kendisine gösterdim" savunmasını akla mantığa aykırı buldu.