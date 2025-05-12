İş adamı tehdit eden CHP'li danışmanın cezası belli oldu

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş’ın, iş adamı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, karar çıktı. Ustabaş, 1 yıl 8 ay ceza alırken, ruhsatlı silahına el konulması kararlaştırıldı.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş hakkında, iş insanı Vural Ali Yütük’ü silahla tehdit ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını verdi. Yargılama sonunda Ustabaş’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, ruhsatlı silahına da el konulmasına hükmedildi.
- Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen silahla tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme ,Ustabaş’ın "silahı merak etti bu nedenle belimden çıkırdım. Tehdit etmedim kendisine gösterdim" savunmasını akla mantığa aykırı buldu.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş, işadamı Vural Ali Yütük’e silah teşhir ederek, tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal durumun dikkate alarak, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Silahına el konulan Ustabaş’ın cezası ertelendi.
Ustabaş’ın cezaya itiraz ederek, bir üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenildi.