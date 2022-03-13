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İSTANBUL

İş başa düştü: Tuzlama aracını Başkan Çağırıcı kullandı

Meteoroloji’den “turuncu” alarmın verilmesiyle hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi, 78 araç ve 575 kişilik ekibin gece boyu yaptığı çalışmalarla Aybar kar fırtınasının zararsız şekilde atlatılmasını sağladı. 22 mahallede konuşlanan Karla Mücadele Timi, küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların kapanmasının önüne geçerken, Belediye Başkanı Çağırıcı da tuzlama aracını kullanarak ekiplere eşlik etti.

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Haber Merkezi Diğer
İş başa düştü: Tuzlama aracını Başkan Çağırıcı kullandı
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarısını yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Her geçen dakika tipiye dönüşen yağış, Bağcılar’da da her yeri beyaz örtüyle kaplarken tehlikeli olabileceği sinyalini de vermeye başladı. Bunun üzerine 9 Mart’tan bu yana hazır durumda bekleyen Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele Timi, harekete geçti. 22 mahallede önceden belirlenen kritik noktalara yerleşen 78 araç ve 575 kişilik kadro, küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladı.

Bağcılar Aybar'a teslim olmadı
Bağcılar Aybar'a teslim olmadı

Çağırıcı, küreme ve tuzlama aracı kullandı

Buz tutma olasılığı olan yerler, meydanlar ve bağlantı noktaları başta olmak üzere ara sokaklara kadar ilçenin bütün noktalarına kısa sürede ulaşıldı. Fırtınaya rağmen özveriyle çalışan görevliler, yolların kapanmasına ve ilçe sakinlerinin zarar görmesine izin vermedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de sahaya inip ekiplerin yanında çalışmalara destek verdi. Çağırıcı sürücü koltuğuna oturduğu küreme ve tuzlama aracıyla sokakları dolaştı.

Tuzlama aracını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kullandı
Tuzlama aracını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kullandı

Başarılı bir sınav verdik

Kar İstanbul'u terk edene kadar sahada olacaklarını söyleyen Çağırıcı, “Zor bir akşam geçirdik, ancak belediye olarak Aybar kar fırtınasına karşı başarılı bir sınav verdik. Mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hemşehrilerimiz huzur ve güven içinde olsunlar. Biz 24 saat görev başında olacağız” dedi.


Bağcılar'da renkli görüntüler: Belediye görevlileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı
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Bağcılar'da renkli görüntüler: Belediye görevlileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı
Bağcılar Belediyesinde görevli çalışanların, çalan horon müziği eşliğinde kaldırımdaki buzları temizlediği renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da videoyu, 'Bizim çocuklar yine döktürmüş' sözleriyle resmi Twitter hesabından paylaştı.

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