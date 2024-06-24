|
Gündem

İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

Kocaeli'de orman içinde yol açma çalışmaları esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı. Operatör iş makinesinin altında kalırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı, gelen ekiplerin müdahalesi sonucu araç altından çıkarıldı.

22:13 - 24/06/2024 Pazartesi
IHA
Kocaeli'de iş makinesi operatörü yamaçtan uçan aracın altında kaldı.
Kocaeli'de iş makinesi operatörü yamaçtan uçan aracın altında kaldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçtu. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman içinde yol açma çalışmaları esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı. Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Araç altından çıkardılar

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
#İş Makinesi
#Kartepe
8 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSB son dakika olarak uyarıda bulundu! Bedelli askerlik başvurusu sona eriyor: 2024 bedelli askerlik ne kadar?