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İSTANBUL

İş makinesi doğal gaz borusunu deldi: Panik içinde arka kapıdan kaçtılar

Esenyurt’ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğal gaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Binanın zemin katında bulunan vatandaşlar panikleyerek arka kapıdan çıktı.

Haber Merkezi AA İHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.

İş makinesi doğal gaz borusunu deldi
OYNAT 00:00
İş makinesi doğal gaz borusunu deldi
Esenyurt Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi.


ÇIKAN YANGIN İKİ BİNAYI SARDI

  • Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğal gaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Binanın zemin katında bulunan vatandaşlar panikleyerek arka kapıdan çıktı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de doğal gaz vanasını kapattı. Binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

DHA
Esenyurt’ta doğa lgaz borusu patladı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

DHA
Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı
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