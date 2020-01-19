İş makinesi doğal gaz borusunu deldi: Panik içinde arka kapıdan kaçtılar

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'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kapan-4 Mava' operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve 28 mağara imha edildi.