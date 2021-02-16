Gündem İş vaadederek vatandaşları dolandırdılar Altı şüpheli tutuklandı
VAN

İş vaadederek vatandaşları dolandırdılar: Altı şüpheli tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde iş vaadiyle vatandaşların parasını dolandırdıkları, cami derneği üzerinden hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerin kurdukları cami derneği üzerinden 1 milyon 100 bin lirayı usulsüz olarak kendi hesaplarına aktardığı, iş kadrolarına alınma vaadiyle yaklaşık 200 kişiden 4 milyon lira topladığı iddia edildi

Haber Merkezi AA
Aralarında muhtar, güvenlik korucusu gibi görevlilerinde bulunduğu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Aralarında muhtar, güvenlik korucusu gibi görevlilerinde bulunduğu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık makamları gibi devletin üst düzey kademelerindeki yetkililerle görüştüklerini söyleyerek dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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20 ila 50 bin lira arası para istediler

  • Bu kapsamda, bekçilik, güvenlik koruculuğu, ambulans şoförlüğü gibi kadrolara yerleştirme vaadiyle görüştükleri kişilerden 20 ila 50 bin lira arasında para talep ederek haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında muhtar, güvenlik korucusu gibi görevlilerinde bulunduğu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Milyonlarca lira topladılar

  • Kurdukları cami derneği üzerinden 1 milyon 100 bin lirayı usulsüz olarak kendi hesaplarına aktararak zimmet suçunu işledikleri, iş kadrolarına alınma vaadi ile yaklaşık 200 kişiden 4 milyon lira topladıkları iddia edilen V.D, A.Y, R.D, B.Ş, F.D. ve E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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