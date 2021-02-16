İş vaadederek vatandaşları dolandırdılar: Altı şüpheli tutuklandı

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Hekimlerden TTB Merkez Konseyi'ne tepki: Katillerin adını anmanızı kim engelliyor?

İzmir Tabip Odası eski başkanlarından, İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili bir gün sonra yayınladığı, 'Üzüntülüyüz' mesajını eleştirip, PKK’nın adını anmadan yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Kaptaner, "Yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Siz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni, bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.