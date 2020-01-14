Gündem İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi
ŞANLIURFA

İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi

İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi

Şanlıurfa'da işyeri önünde 500 kiloluk deve kesen, daha sonra da gittiği hayvan pazarında esnafla tekme tokat kavga eden Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek, özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Sokakta deve kesimine zabıta ceza kesmişti.
Sokakta deve kesimine zabıta ceza kesmişti.

Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi. Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi’ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap, hayvan pazarında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavganın ardından esnaf, Iraklı kasabı kovalayarak pazardan çıkardı.

Yaşanan olayların medyaya yansıması üzerine büyük tepki toplayan Nasır, Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi ile temasa geçti.

Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
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Kentte Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi.
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Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu.
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Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekişmesi tepkilere neden oldu.
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Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.
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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
Şanlıurfa'da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.


"Pişmanım"

Irak savaşında, Saddam taraftarı olduğu için göç ettiğini anlatan Yasir Nasır, yaşanan her iki olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Irak’ta kasap olarak çalışıyordum. 12 kardeşim ve 85 kişilik aşiret üyesiyle Şanlıurfa’da yaşıyoruz. Deve kesme olayında biz çok yanıldık. Buranında örf ve adetlerinin Irak’la aynı olduğunu sanarak, iş yeri önünde deve kestik. Hata yaptığımızı sonradan anladık. Irak’ta kasaplar develerini iş yeri önünde kesiyordu. Bir daha böyle bir hata yapmayacağız. Buranın kurallarına uyacağız. Herkesten özür diliyorum. Biz bedevi değiliz. Kürt asılıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye ve Şanlıurfa halkı bize kucak açtı. Biz nankör değiliz. Yaptığımız olaylardan dolayı çok pişmanım."

DHA
Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek, özür diledi.

İzzet Çiftçi de şunları söyledi:

"Bu kardeşimiz, Irak’tan Saddam yanlısı olduğu için önce Suriye’ye, 5 yıl önce de Türkiye’ye gelerek, Şanlıurfa’ya yerleşmiş. Yaşanan hadiselerden dolayı çok üzgün olduğunu bildirmesi üzerine, aracı olduk. Tartıştığı kişilerle husumetini sonlandırdık. Onların örf ve gelenekleri farklı olduğu için zaman zaman burada bocaladıklarını söyledi. Kendi ülkesinde deve kesmenin normal karşılandığını ancak burada yasak olduğunu bilmediğini ifade etti. Çok pişman olduğunu belirterek, Şanlıurfa ve Türk halkından özür diledi."

Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi: Tanesi 50 liradan satılıyor
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İncirliova'da baba mesleği olan sucuk imalatını 30 yıldan beri sürdüren Metin Korucu, deve keserek etini, yağını, sucuğunu, sütünü ve dilini satıyor.
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Kesilen develerin rağbet gören yerlerinden birinin, tanesi 50 liradan satılan dil olduğu belirtildi.
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Özellikle kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inananların ilgisi dolayısıyla deve dili satışlarında 5 yılda artış olduğu kaydedildi.
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Yörede kesilen deve sayısı fazla olmadığı için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sipariş verenler, deve dili alabilmek için bazen aylarca sıra bekliyor.
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'SOĞUK HAVA DEPOLARINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Ayda sadece 3- 4 deve kesimi yapıldığı için deve dili talebini karşılamakta zorlandıklarını belirten Metin Korucu, Devenin sucuğu haricinde sütü, eti, yağı ve son yıllarda en çok aranan da dili oldu. Devenin kesimini yaptıktan sonra etini sucuk yapımında kullanıyoruz. Başta dili olmak üzere diğer parçalarını soğuk hava depolarında bekletiyoruz. İsteyenlere, dondurulmuş olarak gönderiyoruz...
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Deve dilinin, çocuklarda idrar kaçırma ve kekeme olanlara faydası olduğu öne sürülüyor. Bizden deve dili alanlara faydası olup olmadığını sorduğumda, daha önce çocuğun 'R' harfini söylemekte sıkıntı yaşadığını, deve dilini haşlayıp, söğüş olarak yedikten sonra düzeldiğini söyleyen oldu. Ancak bu gerçekten deve dilini yemesinden mi kaynaklandı, bilemiyoruz. İnsanlar, birbirine anlatınca da deve diline talep doğuyor. Biz de kimseyi kırmamak için elimizden geleni yapıp, bu isteklerini karşılamaya çalışıyoruz dedi.
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Deve diline ihtiyacı olanların kendilerini ulaştığını anlatan Korucu, Sipariş veriyorlar. Biz de not alıyoruz. Deve kestiğimiz zaman dilini sipariş verene yolluyoruz. Ancak bunun için bazen bir hafta bazen bir ay bekleyenler bile oluyor. Çünkü talep fazla, karşılamakta zorlanıyoruz. Bir deve dili 50 lira karşılığında, istenilen adrese kargoyla dondurulmuş olarak Türkiye'nin her iline gönderiyoruz diye konuştu.
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın da deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğu inanışının tıpta karşılığının bulunmadığını belirterek, Bununla ilgili yapılan bir araştırma yok. Bu tamamen yöredeki insanların inancıdır. Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum dedi.
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Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi
Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi: Tanesi 50 liradan satılıyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, deve sucuğu imalatı yapan Metin Korucu (49), yöre halkı tarafından kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inanılan deve diline talebin son 5 yılda arttığını söyledi. Korucu, Türkiye'nin birçok yerinden arayan kişilerin deve dili alabilmek için aylarca sıra beklediğini söyledi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına faydası olduğu inanışının tıpta karşılığının bulunmadığını söyledi.


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