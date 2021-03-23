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EĞİTİM İŞ DÜNYASI

İş yeri uygulamasıyla “Deneyimli Mezunlar” iş başında

“Sanayi Dünyasının Üniversitesi” olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda bulunan 114 öğrenci 79 işletmede bilgilerini beceriye dönüştürmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş yeri uygulamasıyla “Deneyimli Mezunlar” iş başında
OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri sahada.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine, eğitim-öğretimde teorik bilginin deneyimlendiği, öğrenmenin ve girişim­ciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklanıldığı, ye­tenek ve yetkinlik bazlı üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi OSTİMTECH eğitim modeli sunuyor.

Uygulamalı eğitimlerle mezun profili oluşmasında nitelikli emek piyasasının ihtiyaçlarını temel alan bir yaklaşım gösteren OSTİM Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama ve İşbaşı Eğitimi Merkezi (KARPİEM), eğitim müfredatının yeni eğitim paradigmaları çerçevesinde dijital dönüşüm gerçeğindeki sanayiyi ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak güncel tutuyor. Sanayi ile çalışarak yaratıcı fikirlerin ortaya konulması ve üretimin arttırılmasını amaçlayan uygulamalı bir eğitim modeli ile öğrenciler eğitim- öğretimin son dönmelerini iş yerlerinde geçiriyorlar.

Bilgi Sahada Beceriye Dönüşüyor “114 Öğrenci 79 İşletme”

Geleceğin meslekleriyle yapılandırılmış 11 programı bulunan Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, E-Ticaret ve Pazarlama, Lojistik, Makine ve Mekatronik programlarından 114 öğrenci 79 işletme ile eşleştirilerek “İş Yeri Deneyimi” dersi kapsamında haftada 5 gün sahada teorik bilgileri beceriye dönüştürmeye başladı.

Öğrencilerin işletmelerle ve iş yerleriyle buluşmaları ve meslekleriyle ilgili iş yerlerini ve sektörleri tanımaları, işletmelerdeki çalışma düzeni, organizasyon yapısı, iş ve hizmet süreçleri, iş ve hizmet modelleri, iş disiplini ve sosyal ilişkileri gözlemleyip verilen görevleri yaparak mesleki uygulamalara yönelik bilgi ve görgülerinin arttırılmasına katkı sağlanıyor.

Böylece öğrenciler, önceki eğitim-öğretim dönemlerinde almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazanmaları, işletme personeliyle uyumlu çalışmayı öğrenmeleri ve mesleki alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etme alışkanlığı kazanıyorlar.

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