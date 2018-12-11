İşçi servisini biçti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüse bir TIR’ın çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Çan’dan Biga’ya kömür taşıyan İbrahim Orhan idaresindeki 16 BM 893 plakalı TIR, Yeniceköy mevkisinde Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mustafa Bircan’ın kullandığı 17 KK 111 plakalı minibüse arkadan çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüste tam bir can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada işçilerden Fikriye Gergin, Pakize Keçeci, Caner Bucak ve Hatice Gökhan olay yerinde can verdi. Yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Acı haberi duyan aileler hastanelere akın etti. Kazada eşi Pakize Keçeci ile kız kardeşi Fikriye Gergin’i kaybeden Basri Keçeci “İşe gidiyorlardı. Biraz ara vermişlerdi. ‘Gitme’ diyordum ama gittiler” dedi. Kendisinin de aynı minibüsle fabrikaya gitmek için beklediğini anlatan Çiğdem Barutçu, “Araçtakilerin hepsi arkadaşım. Bir meyve suyu fabrikasında çalışıyoruz. Her sabah servisle Gönen’e gidiyoruz. Bu sabah servisi beklerken acı haberi aldım. Çok üzgünüm” diye konuştu.