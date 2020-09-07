İshal vakaları arttı: İçme sularını kaynatarak içmeleri söylendi

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan yaklaşık 300’e yakın vatandaş son üç gündür ishal başta olmak üzere kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye müracaat etti. İshal, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle hastaneye başvuran vatandaşlardaki sayının artması üzerine ilçe merkezindeki musluklardan su numuneleri alınıp test için laboratuvara gönderildi.

İHA Hastaneye 300'ün üzerinde baş dönmesi ve kusma şikayetiyle gidildi.

Öte yandan, Ulus Kaymakam Vekili Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan Ulus İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İlçe merkezinde içme sularının kaynatılarak içilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 3 bin 800 kişinin yaşadığı ilçede belediye hoparlörlerinden halka duyuruldu.

İHA İlçede 300'ün üzerinde vaka bulunuyor.



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Su isale hattı dezenfekte edildi

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle vatandaşların hastaneye başvurması üzerine içme suyu hatlarından numuneler aldıklarını ve su isale hattını dezenfekte ettiklerini ifade ederek, “Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri sonrasında sudan kaynaklı bir problem olup olmadığını kontrol ettik. İçme suyu kaynaklarımızı gözden geçirdik. İlçemizde bir su arızası söz konusu olmuştu ve suyun bu arıza nedeniyle bulandığını tespit etmemizle birlikte hızlı bir şekilde su arızasını onardık. Tabi kısa süreli de olsa bu arızadan dolayı sularımız bulanık aktı. Su isale hattımızı da yine hızlı bir şekilde dezenfekte ettik. Bu gelişmeler ışığında Ulus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Ulus Kaymakam Vekili Ümit Şeref Kayacan Başkanlığında toplandı ve su numunelerinin test sonuçları gelene kadar vatandaşlarımızın içme suyunu kaynatarak kullanmaları yönünde karar alındı. Bu kararı da belediye hoparlörlerinden ilan ettik. Ulus Belediyesi olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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