İsias Otel'de işlenmedik kusur kalmamış: Savcı 22'şer yıl istedi

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında, Ahmet Bozkurt'un, otelin yönetim kurulu başkanı ve yapı sahibi olmasından dolayı,

bina kat sayısı, kat yüksekliği, standartlara uygun olmayan ve etriyelerin gerektiği gibi yapılmamasından, binanın taşıyıcı sistem ve imalat, denetim eksiklik hatalarından, projenin gerektiği gibi yapılmamasından kusurlu olduğu,

çocukları Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Bilge Açık, Şule Özbek, Seda Zeren ve Eşi Ulviye Bozkurt'un otelin yönetim kurulu üyesi oldukları ve yapı sahibi oldukları,

otelde asansör boşluğu açılmasıyla ilgili statik ve betonarme projesi hazırlatılmaması, yapı ruhsatı alınmadan binaya kaçak kat ilave edilmesi nedeniyle kusurlu olduğu

belirtildi. Aynı zamanda, fenni mesul olan İnşaat Mühendisi Hasan Aslan'ın,

standartlara uygun olmayan kusurlu malzeme kullanması ve gerekli işlemlerin yapılması yapılmaması nedeniyle kusurlu olduğu,

tutuklu sanık

fenni mesul mimar Erdem Yıldız'ın uzmanlık alanı olmadığı halde yapının sağlamlığı yönünde rapor verdiği, alanı olmadığı halde kapsamlı statik ve betonarme proje hazırlamadan yapı ruhsatı almasından

dolayı kusurlu olduğu fenni mesul inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın gerekli denetimleri yapmadan

sadece kolonlarda donatı açısından yetersizlikler olduğu halde sadece bodrum katlar esas alınarak sağlam raporu hazırladığı

için kusurlu İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu'nun alınan ruhsatlarda proje müellifi olduğu,

otelin 21 metreyi aştığı, binaya perde duvar yapıldığı ancak yeterli olmadığından dolayı