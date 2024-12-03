İsias Otel'de işlenmedik kusur kalmamış: Savcı 22'şer yıl istedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başladı.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.
Öte yandan, sanıkların tamamı yönünden ayrı ayrı olmak üzere Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca yine vefat eden ve yaralananların sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle, her birinin ayrı ayrı cezalandırılmalarına, tutuklu bulunan sanıkların tutukluklarının devamına, adli kontrol bulunan sanıkların ise adli kontrollerinin devamına, sanıklardan Hasan Aslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız, Menmet Göncüoğlu'nun mesleklerinin gerektirdiği yükümlülüklere aykırı davrandıkları için Türk Ceza Kanunun 53/6 maddesince meslek icralarından yasaklanmalarını istedi.
Adıyaman Adliyesi'nde görülen duruşma devam ediyor.