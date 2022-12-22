​'Işığı Azalt, Doğayı Aydınlat' isimli Erasmus+ projesi ışık kirliliğinin zararlarına değindi.

Farklı ülkelerden gelen toplamda 46 gencin bulunduğu projede “Işık Kirliliğine” karşı farkındalık oluşturmak ve böylece çevre kirliliğine, ekolojik zarara, insan vücudundaki zarara ve ekonomik zararlara ilişkin araştırmalar yapıldı.
Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi tarafından da Işık Kirliliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Uzay Ajansına ziyaret gerçekleştirildi. TUA - Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük tarafından “Işık Kirliliği” “Karanlık Gökyüzü Parkları” ve “Uzay Farkındalığı” konusunda seminer verildi.
Gençler elde ettiği çalışma sonuçları ile ışık kirliliğine dair bilgilendirici sunumlar ve farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirerek uluslararası projeye imza attılar.
- Proje Yasal Temsilcisi Ömer Faruk Özdemir; “Böyle bir proje ile hem kültürlerarası etkileşim kazanmamızı, hem kendimizi geliştirmemizi hem de ışık kirliliğine karşı farkındalık oluşturmamızı sağlayan başta Türkiye Ulusal Ajansı’na ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sn. İlker Astarcı ile Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük’e teşekkürlerimizi arz ederim. Işık kirliliğine karşı farkındalık kazandırmaya ve gençleri doğru ışık kullanımına yöneltmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.