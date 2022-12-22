​'Işığı Azalt, Doğayı Aydınlat' isimli Erasmus+ projesi ışık kirliliğinin zararlarına değindi.

Farklı ülkelerden gelen toplamda 46 gencin bulunduğu projede “Işık Kirliliğine” karşı farkındalık oluşturmak ve böylece çevre kirliliğine, ekolojik zarara, insan vücudundaki zarara ve ekonomik zararlara ilişkin araştırmalar yapıldı.

Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi tarafından da Işık Kirliliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Uzay Ajansına ziyaret gerçekleştirildi. TUA - Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük tarafından “Işık Kirliliği” “Karanlık Gökyüzü Parkları” ve “Uzay Farkındalığı” konusunda seminer verildi.

Gençler elde ettiği çalışma sonuçları ile ışık kirliliğine dair bilgilendirici sunumlar ve farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirerek uluslararası projeye imza attılar.

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