Gündem İşinden istifa etti otostopla dünya turuna çıktı
İSTANBUL

İşinden istifa etti otostopla dünya turuna çıktı

İstanbul’da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek otostopla dünya turuna çıktı. Bilgiç’in gezisindeki Diyarbakır’dan sonraki durağı ise Iğdır oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İşinden istifa etti otostopla dünya turuna çıktı
Foto: İHA.

İstanbul’da çalıştığı mağazadan 5 yıl önce dünyayı dolaşmak için istifa eden Berkan Bilgiç gezi turuna devam ediyor. İstanbul’dan otostopla Ankara’ya oradan da tren ile Diyarbakır’a gelen Berkan Bilgiç, otostopla Iğdır’a geldi. Dünya turuna 5 yıl önce çıktığını belirten Berkan Bilgiç, birçok ülkeyi otostop ile gezdiği söyledi.

  • Bilgiç, “Yaklaşık 5 yıldır dünyayı geziyorum. 40’dan fazla ülkede bulundum. Şu an ise Iğdır’dayım. Iğdır benim görmediğim şehirlerden biriydi. İstanbul’dan otostop ile başlayan yolculuğum Ankara’dan tren ile Diyarbakır’a doğru devam etti. Diyarbakır’dan otostop ile Iğdır’a geldim. Buradan ise Nahçıvan ve can Azerbaycan’a gitmeyi planlıyorum” dedi.

İnsanların sürekli geçimini nasıl sağlıyorsun, diye sorduğunu belirten Berkan Bilgiç, çokça merak edilen soruya da cevap verdi. Bilgiç konuşmasında, “Yola çıktığım ilk yıllarda geçimimi gittiğim ülkelerde çalışarak sağlıyordum. Kendim yaptığım el ürünlerini satıyordum ve gönüllü olarak işler yapıyordum. Bu şekilde konaklama ve maddi kısmı hallediyordum. Şu an ise sosyal medya için çektiğim içeriklerden bu yolculuğuma devam ediyorum” dedi.

‘Iğdır farklı etnik kökenlerin yaşadığı bir şehir’

Iğdır’ın çok farklı bir şehir olduğunu belirten Berkan Bilgiç, Türkiye’de bu şekilde farklılığın iç içe olduğu az şehir olduğunu söyleyerek, “Iğdır tatlı ve küçük bir şehre benziyor. Iğdır farklı etnik kökenlerin yaşadığı bir şehirdir. Bu farklılık yemeğine, kültürüne, tabelalarına yansımış şekildedir. Bu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Iğdır’ın insanları sıcak kanlıdır” dedi.

Berkan Bilgiç, Iğdır’da birkaç gün kaldıktan sonra otostop ile Nahçıvan ve Azerbaycan’a geçerek dünya turuna kaldığı yerden otostop ile devam edecek.

180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.