Gündem Isırtırım demek silahlı tehdit Yargıtay 4 Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı
YEREL GÜNDEM

‘Isırtırım’ demek silahlı tehdit: Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı

Ürgüp’te çarptığı araçtaki kişileri “Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım” diyerek tehdit eden alkollü sürücüye “tehdit” suçundan verilen ceza bozuldu. Yargıtay köpeğin silah olduğunu yargılamanın da “silahlı tehdit”ten olması gerektiğine hükmetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Isırtırım’ demek silahlı tehdit: Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı
​‘Isırtırım’ demek silahlı tehdit.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı. Ürgüp'te alkollü şekilde aracıyla seyir halindeyken başka araca çarparak kazaya sebebiyet veren bir kişi, yanındaki kurt köpeğini göstererek çarptığı araçtakileri, "Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım, arabamı yaptıracaksınız" diyerek tehdit etti. Kazaya karışanların şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan söz konusu kişi hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/1. maddesinde belirtilen ‘Tehdit’ suçundan dava açıldı. Ürgüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın ‘Tehdit’ suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

5 YILA KADAR HAPİS

Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, ‘Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım’ dediği anlaşılan sanığın eyleminin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi içeren TCK'nin 106/2-a maddesindeki ‘Silahla tehdit’ suçu kapsamında kaldığına işaret edildi. Bu nedenle hatalı değerlendirmeyle aynı kanunun 106/1'inci madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Dairenin bir üyesi ise tehdit eyleminde kullanılan ‘Köpeğin silah sayılmasına’ ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadı.

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