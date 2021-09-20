Gündem İşkence dehşeti kamerada Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı
İSTANBUL

İşkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Beyoğlu’nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçılar işkence anlarını görüntüleyerek gönderdikleri ailesinden yüklü miktarda fidye istedi. Fidye ödendikten sonra kurtulan gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı Faslı gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
İşkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı
Faslı şüphelilerin Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydettiği ortaya çıktı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde yaşanan olayda, Ürdün uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A’yı 2 gaspçı kaçırarak bir eve kapattı. Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp cep telefonu ve pasaportuna el koyduktan sonra 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı. Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi. Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı. Fatih’te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Beyoğlu polisi Faslı işkencecileri kıskıvrak yakalandı
Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlyas E. olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faslı şüphelilerin Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.

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