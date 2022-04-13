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Gündem İşkence sonucu hastanelik olduğu iddia edilmişti Başsavcılıktan Ferhan Yılmazın ölümüne ilişkin açıklama
İSTANBUL

İşkence sonucu hastanelik olduğu iddia edilmişti: Başsavcılıktan Ferhan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin açıklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, işkence sonucu hastanelik olduğu iddia edilen tutuklu Ferhan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Duyuruda, Yılmaz'ın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine rastlanmadığı vurgulandı. Haberlerin dezenformasyon içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
İşkence sonucu hastanelik olduğu iddia edilmişti: Başsavcılıktan Ferhan Yılmazın ölümüne ilişkin açıklama
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Silivri L tipi cezaevinde mahkum olan Ferhan Yılmaz, 9 Nisan günü rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Tedavi altındayken 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialara karşı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

"VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ferhan Yılmaz'ın barındığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 09 Nisan tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 Nisan tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz'a yaptırıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı ve Doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde; müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir"

'Elimi ayağımı bağlayıp evi ateşe verdi' demişti: Yangını kendisi çıkarmış
FOTOĞRAF 12
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Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 15 katlı binanın 14'üncü katından alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş. yaralı olarak buldu. Alev Ş., eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiğini öne sürdü.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede şok eden gerçek ortaya çıktı.
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İddianamede soruşturmanın Alev Ş.'nin şikayetiyle başladığı belirtilerek, olay tarihinde verdiği ifadesine yer verildi. Alev Ş.'nin olay günü erkek arkadaşı Emre Y.'nin evine geldiği, kendisiyle bir miktar alkol aldığı, bir süre sonra tartışmaya ve kavga etmeye başladıklarını söylediği belirtildi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Alev Ş.'nin, \"Gözünü açtığında apartman boşluğunda olduğunu, evinden dumanlar çıktığını, Emre Y.'nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim. Emre Y.'den şikayetçiyim\" dediği aktarıldı.
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ESKİ ERKEK ARKADAŞI: PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM<br><br>Şüpheli olarak soruşturulan Emre Y., suçlamayı kabul etmediğini, Alev Ş.'nin birkaç ay önce sinir krizi geçirip bileğini kestiğini, psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü belirtti. Emre Y., \"Ben olay günü saat 17.00 sıralarında Alev'in ikametinden ayrıldım. Ellerini kollarını bağlamadım. Evi ateşe vermedim\" dedi.
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İTFAİYE PERSONELİ: RAHATLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞTI<br><br>İddianamede olay yerinde görevli itfaiye personeli İ.G. ve A.Ç.'nin, tanık olarak ifadeleri yer aldı. İ.G. ifadesinde, Alev Ş.'nin elindeki ve ayağındaki ipin rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını, bilincinin tam kapalı olmadığını söyledi.
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Yangının neden çıktığını anlayamadıklarını söyleyen İ.G., \"Ben 10 yıllık itfaiye memuruyum, düzenli eğitim alıyoruz. Bu yangının biz gelmeden maksimum 5 dakika önce çıktığını söyleyebilirim\" dedi. <br>A.Ç. ise ifadesinde evin yatak odasında bir kadını elleri ve ayakları bağlı şekilde bulduklarını, ayaklarının sıkı, ellerinin ise çok sıkı bağlı olmadığını anlattı.
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APARTMANA \"YANGIN ÇIKARSA NERDEN KAÇARIZ\" YAZMIŞ<br><br>Apartman sakinlerinden N.Ö.'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ö., yangın çıkmadan 4 gün önce Alev Ş.'nin binanın girişinde bulunan aynaya \"Yangın çıksa biz nereden kaçacağız\" şeklinde yazı astığını gördüğünü söyledi.
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ŞÜPHELİ SEVGİLİ 3 SAAT ÖNCE BİNADAN AYRILMIŞ<br><br>İddianamede güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, Emre Y.'nin yangından 3 saat önce binadan ayrıldığının tespit edildiği bildirildi. Yangının 19.21'de çıktığı ve yangına müdahalenin ihbardan 7-8 dakika sonra yapıldığı iddianamede hatırlatıldı Alev Ş.'nin ellerinin ve ayaklarının çok gevşek bir şekilde ve bir insanı zapt edilemeyecek şekilde bantla bağlı olduğu vurgulanan iddianamede, <br>Alev Ş.'nin yaklaşık 3 saat boyunca evde yalnız kaldığı da hatırlatıldı.
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Alev Ş.'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilen iddianamede, yangın çıkartarak suç uydurduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı. Emre Y. hakkında 'Yangın çıkartarak kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılmasına yer olmadığı bildirildi.
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YANGINDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ <br><br>Şikayetiyle başlayan soruşturmanın şüphelisi olan Alev Ş.'nin 'Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Suç uydurma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
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Yangından sonra Alev Ş.'nin cinayet işleme düşüncesi anlamına gelen 'homisid' düşünce ve davranışları nedeniyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Alev Ş.'nin psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kendisi ve toplum için tehlike oluşturduğu, başka şekilde korunamayacağı değerlendirmesiyle, onayı alınmadan hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
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'Elimi ayağımı bağlayıp evi ateşe verdi' demişti: Yangını kendisi çıkarmış
Ataşehir'de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış yaralı halde bulunan Alev Ş. (31)' nin yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi. Alev Ş.'nin suçladığı eski erkek arkadaşı Emre Y. hakkında takipsizlik kararı verildi. Kadın hakkında ise 'Yangın çıkarma' ve 'Suç uydurma' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Alev Ş.'nin evindeki yangının itfaiye gelmeden 5 dakika önce çıktığı, şüpheli Emre Y.'nin ise olaydan 3 saat önce binadan ayrıldığı belirtildi.

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