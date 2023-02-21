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İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden olunca afetzedelerin çadırlara yerleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.

10:01 . 21/02/2023 Salı
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve bin 56 yataklı gemi, ilçede limana getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve bin 56 yataklı gemi, ilçede limana getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve bin 56 yataklı gemi, ilçede limana getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı. Gemi, dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştırıldı.

Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 906 yatak kapasiteli gemide afetzedelere barınma hizmeti verileceği belirtildi. 


#İskenderun
#Deprem
#Hatay
1 saat önce
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İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
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