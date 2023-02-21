İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve bin 56 yataklı gemi, ilçede limana getirildi.