İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi

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Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı 35 ilde eğitimi etkiledi. Van, Rize, Trabzon, Bitlis, Artvin, Düzce, Giresun, Karabük, Zonguldak, Ordu, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Bolu, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Siirt, Batman, Sivas, Erzurum, Aksaray, Kars, Kayseri, Nevşehir, Bursa, Tokat, Sinop, Konya, Niğde, Yozgat, Erzincan, Ağrı, Adıyaman ve Amasya'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.