İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi - Hatay haberleri
İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi
Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti. Öte yandan Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.
Mühimmat yüklü TIR'ların Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.