Gündem İskenderuna trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi
HATAY

İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi - Hatay haberleri

İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar Suriye sınıra gönderildi

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti. Öte yandan Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.

Haber Merkezi DHA İHA
Trenle İskenderun'a getirilen askeri araçlar.
Trenle İskenderun'a getirilen askeri araçlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.


İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

İskenderun’a trenle gelen askeri araçlar sınıra gönderildi
FOTOĞRAF 9
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İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
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İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi.
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Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
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İskenderun’a trenle gelen askeri araçlar sınıra gönderildi
Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.


Sınıra mühimmat sevkiyatı

Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.

Zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.

Mühimmat yüklü TIR'ların Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.

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