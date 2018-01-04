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İskenderun'a yılın ilk karı düştü! Hatay hava durumu

İskenderun'a yılın ilk karı düştü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.

Haber MerkeziIHA
İskenderun
İskenderun

İskenderun'da havanın soğumasıyla birlikte kentin yüksek kesimlerindeki dağlarına yılın ilk karı düştü. Kar İskenderun Suçıkağı Mahallesi'nin yüksek kesimlerine yağdı.

Dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına kentte etkisini sürdürüyor. Atatürk Anıtı alanında sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, her zaman yoğun kalabalık olduğu gözlenen sahil şeridi ise bomboş kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, kentte ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

  • Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre ise, Doğu Akdeniz'de havanın sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı, yağışların Adana geneli ile Hatay kıyı kesimleri ve Osmaniye civarında etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara vatandaşların ve deniz ulaşımında ise balıkçıların, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, rüzgar ve fırtına nedeniyle ise deniz ulaşımında gemilerinde körfez açıklarında demirlediği gözlendi.

Havaların soğumasıyla birlikte kuşlar da kendilerine yem bulabilmek için parklara akın ederek, vatandaşların attığı ekmekleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştılar.

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