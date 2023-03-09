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İskenderun'da depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlara yemek dağıttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'asrın felaketi'nden etkilenen Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen Bakan Koca, vatandaşlarla sohbet edip Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan aşevinde yemek dağıttı.

21:24 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen Bakan Koca, çadırda kalan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Koca, çadır kentte Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan aşevine geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Çocuklarla da görüşen Bakan Koca, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



#Hatay
#İskenderun
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
1 saat önce
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İskenderun'da depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlara yemek dağıttı
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