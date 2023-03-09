İskenderun'da depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlara yemek dağıttı

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.