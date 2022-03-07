İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı: İstanbul'da beş saatlik su kesintisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.

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